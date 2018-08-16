Актуально:

В ПОКРОВСЬКУ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЯВИЛИ МОПЕД, ЯКИЙ ЗНАХОДИВСЯ В РОЗШУКУ

16.08.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Перевіряючи документи 40-річного водія мопеду «Ямаха», правоохоронцями було встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку. Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, вчора в Покровську під час несення служби співробітники Покровського відділу поліції зупинили мопед «Ямаха». При перевірці документів водія було встановлено, що даний двоколісний транспортний засіб з 2006 року знаходиться в розшуку.

Сам водій пояснив правоохоронцям, що придбав мопед кілька років тому в малознайомого чоловіка та й гадки не мав, що його «залізний кінь» угнаний.

Транспортний засіб вилучений та буде повернутий законному власнику.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 «Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Покровський відділ поліції

Донецької області

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"