В ПОКРОВСЬКУ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЯВИЛИ МОПЕД, ЯКИЙ ЗНАХОДИВСЯ В РОЗШУКУ

Перевіряючи документи 40-річного водія мопеду «Ямаха», правоохоронцями було встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку. Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Так, вчора в Покровську під час несення служби співробітники Покровського відділу поліції зупинили мопед «Ямаха». При перевірці документів водія було встановлено, що даний двоколісний транспортний засіб з 2006 року знаходиться в розшуку.
Сам водій пояснив правоохоронцям, що придбав мопед кілька років тому в малознайомого чоловіка та й гадки не мав, що його «залізний кінь» угнаний.
Транспортний засіб вилучений та буде повернутий законному власнику.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 «Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Покровський відділ поліції
Донецької області