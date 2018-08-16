В МИРНОГРАДІ ПСЕВДО-РІЕЛТОР ОШУКАВ ЖІНКУ НА 800 ГРИВЕНЬ

Потерпіла — мешканка с. Гнатівка скористалась послугами ріелтора, який отримавши гроші за свої послуги, зник. Правоохоронці встановлюють особу шахрая.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції звернулась 27-річна жінка із заявою про те, що її ошукали.
З’ясувалось, що сталося це тоді, коли потерпілій необхідно було зняти для себе житло. Для цього жінка знайшла в інтернеті оголошення ріелтора, який в подальшій телефонній розмові пообіцяв в короткий термін допомогти в її питанні.
Чоловік додав, що його послуги коштують 800 гривень і назвав номер своєї банківської картки для перерахунку грошей. Потерпіла перевела необхідну суму «ріелтору», який одразу після цього опинився «по за зоною досяжності». Ошуканій жінці нічого не залишалось, як звернутись по допомогу в поліцію.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Шахраю, який розмістив хибне оголошення та скористався довірливістю жінки загрожує до 3-х років обмеження волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області