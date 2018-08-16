ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 16 СЕРПНЯ 16.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира.1788 — міністр фінансів Королівства Франції Л. де Брієнн оголосив державу банкрутом.1804 — в Булонському лісі пройшло перше нагородження орденом Почесного легіону.1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (нині — Ніжинський педагогічний інститут).1914 — Головна Українська Рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.1925 — відбулася прем’єра фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка».1960 — Кіпр проголосив незалежність.1960 — заснована Міжнародна академія астронавтики.1962 — Рінго Старр влився в «Бітлз», замінивши попереднього барабанщика — Піта Беста.1972 — у Торонто відкрилася Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю.1975 — Пітер Ґебріел залишив Genesis, харизматичного вокаліста замінив барабанщик. Тепер Genesis асоціюють із Філом Коллінзом, а Пітер Ґебріелзайняв свою нішу серед сольних виконавців.1976 — на великий екран вийшла кінокомедія Ельдара Рязанова «Іронія долі, або з легкою парою!».1985 — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна.1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.Download Best WordPress Themes Free DownloadDownload WordPress ThemesDownload Nulled WordPress ThemesFree Download WordPress Themesonline free courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ