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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 16 СЕРПНЯ

16.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира.
  • 1788 — міністр фінансів Королівства Франції Л. де Брієнн оголосив державу банкрутом.
  • 1804 — в Булонському лісі пройшло перше нагородження орденом Почесного легіону.
  • 1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (нині — Ніжинський педагогічний інститут).
  • 1914 — Головна Українська Рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.
  • 1925 — відбулася прем’єра фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка».
  • 1960 — Кіпр проголосив незалежність.
  • 1960 — заснована Міжнародна академія астронавтики.
  • 1962 — Рінго Старр влився в «Бітлз», замінивши попереднього барабанщика — Піта Беста.
  • 1972 — у Торонто відкрилася Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю.
  • 1975 — Пітер Ґебріел залишив Genesis, харизматичного вокаліста замінив барабанщик. Тепер Genesis асоціюють із Філом Коллінзом, а Пітер Ґебріелзайняв свою нішу серед сольних виконавців.
  • 1976 — на великий екран вийшла кінокомедія Ельдара Рязанова «Іронія долі, або з легкою парою!».
  • 1985 — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна.
  • 1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.
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