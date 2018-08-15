15 СЕРПНЯ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

15 серпня в Україні відзначається державне свято — День археолога. У 2008 році Президент України підписав указ, який офіційно закріпив дату за Днем археолога.
Археологи — справжні мандрівники в часі. Саме вони розкривають світу загадки історії, першими дізнаються про таємниці древніх цивілізацій, розгадують написи, зроблені тисячі років тому. Без них ми б не знали, ні як виглядали динозаври, ні древні люди, ні Стоунхендж.
Крім історії, археологи розбираються в масі інших дисциплін: географії, грунтознавстві, археозоологіі, палеоетноботаніке, будову людського скелета і так далі. До того ж, вони дуже витривалі. Адже розкопки — це місяці копіткої праці, тонни землі, десятки мозолів і укуси комах, а працювати доводиться і під палючим сонцем, і при холодному вітрі, і під час дощу.
Проте професія оповита романтикою, містикою і азартом. Святкування Дня археолога часто має на увазі початок різних розкопок. Традиційно напередодні цього свята більшість археологів не відпочивають, а починають активну роботу. Побажаємо їм сенсаційних знахідок і нових відкриттів. Ми ж в День археолога можемо зібрати і заховати капсулу часу. Ну, для тих, хто буде вивчати нас через тисячі років