ШКОЛЯРІ МИРНОГРАДА СЯДУТЬ ЗА ПАРТИ 3 ВЕРЕСНЯ 15.08.2018 Новини Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Свято першого дзвоника в загальноосвітніх навчальних закладах Мирнограда відбудеться в понеділок, 3 вересня. Таке рішення було прийнято відділом освіти спільно з керівництвом міста та погоджено з департаментом освіти Донецької облдержадміністрації. Про це повідомила начальник міського відділу освіти Наталія Лійка. Перший навчальний день для всіх школярів Мирнограда почнеться зі святкової лінійки і традиційного тематичного першого уроку «З Україною в серці». Download Best WordPress Themes Free DownloadDownload WordPress Themes FreePremium WordPress Themes DownloadDownload Best WordPress Themes Free Downloadudemy paid course free downloadDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ