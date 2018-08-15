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ШКОЛЯРІ МИРНОГРАДА СЯДУТЬ ЗА ПАРТИ 3 ВЕРЕСНЯ

15.08.2018 Новини Комментариев нет
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Свято першого дзвоника в загальноосвітніх навчальних закладах Мирнограда відбудеться  в понеділок, 3 вересня. Таке рішення було прийнято відділом освіти спільно з керівництвом міста та погоджено з департаментом освіти Донецької облдержадміністрації. Про це повідомила начальник міського відділу освіти Наталія Лійка.

 

Перший навчальний день для всіх школярів Мирнограда почнеться зі святкової лінійки і традиційного тематичного першого уроку «З Україною в серці».

 

 

 

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