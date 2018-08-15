УРЯД ЛИТВИ ПЛАНУЄ ВИДІЛИТИ З БЮДЖЕТУ БЛИЗЬКО МІЛЬЙОНА ЄВРО НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

Про це у Краматорську під час робочої зустрічі з представниками Донецької облдержадміністрації сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в України Марюс Януконіс.
«Багато наших проектів спрямовані на освіту. Ми знаємо, що в Авдіївці здійснюється проект реконструкції школи, і наша допомога була б символічною. В бюджеті вже закладені кошти, сума більша ніж у минулому році і сягає близько мільйона євро», – наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в України Марюс Януконіс.
За його словами, кошти Литва хоче спрямувати на підтримку населених пунктів, які постраждали від російської збройної агресії.
«Для нас немає великих чи малих донорів. Ми раді будь-якій підтримці. Підтримку Литви на міжнародній арені важко переоцінити. Наразі ми маємо перелік критичних об′єктів, де необхідна допомога наших партнерів», – підкреслив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць.