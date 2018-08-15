ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДБАЄ ПРО КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКУ РОДИНЦІВ

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15.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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Неможливо собі уявити сучасне місто, та й будь-який населений пункт, без вуличного освітлення.

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