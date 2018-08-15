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НА ВУЛИЦЯХ ПОКРОВСЬКА – ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ

15.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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У Покровську ведуться активні роботи з благоустрою. Покіс трави та побілка бордюр виконується щодня в різних частинах Покровська, про це повідомив директор ПП «МРВ» Роман Машир.

 

 

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