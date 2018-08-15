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ЗА ВИМОГОЮ МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ ГРОМАДІ ПОВЕРНУТО ЗЕМЛІ ВАРТІСТЮ ПОНАД 375 ТИС ГРН

15.08.2018 Новини Комментариев нет
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За позовними вимогами Красноармійської місцевої прокуратури передачі у власність громад підлягають земельні ділянки вартістю більше 375 тис грн на території Срібненської та Миколаївської сільських рад Покровського району.

Цивільним кодексом України визначено шестимісячний строк для прийняття спадщини, який розпочинається з часу її відкриття. У разі відсутності спадкоємців орган місцевого самоврядування зобов’язаний звернутися до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою, після чого вказане майно переходить у власність територіальної громади.

Разом з тим, відповідних дій щодо визнання спадщини відумерлою та зарахування у власність територіальних громад земельних ділянок та майна уповноважені органи тривалий час не здійснювали, що стало підставою для прокурорського втручання.

Судом задоволено позовні вимоги прокурора про передачу у власність територіальним громадам земельних ділянок площею 12 га.

 

 

Прес-служба прокуратури Донецької області

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