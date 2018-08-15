ГОРОСКОП НА 15 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Перша половина дня сприятлива для спілкування і встановлення нових відносин, обіцяє підтримку вищих сил і впливових покровителів. Можливе отримання звістки, яка потягне за собою великі та приємні зміни в особистому житті або в сфері професійної діяльності. Всі проблеми другої половини дня пов’язані з дітьми і міжособистісними відносинами. Сварка або сварка з партнером може перерости в скандал.
Телець (21.04 — 21.05)
Критичний день. Ваш життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Утримайтеся від відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності. Не намагайтеся занадто спиратися на партнерів і не чекайте допомоги від близьких. Все це тільки зашкодить справі і викличе безліч непотрібних проблем.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Сприятливий день. Ваш життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Хороший день для прийняття відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності. Можливо, вас чекають великі і приємні зміни, якими буде ознаменований наступний тиждень, а може, й місяць, — вони пов’язані з дітьми, творчістю, особистим успіхом.
Рак (22.06 — 23.07)
Не намагайтеся занадто спиратися на партнерів і не чекайте допомоги від близьких. Все це тільки зашкодить справі і викличе у вас зайве роздратування. Дуже ймовірна незапланована поїздка. Зірки не радять займатися вирішенням серцевих питань. Цілком покладайтеся на свою інтуїцію.
Лев (24.07 — 23.08)
У першій половині дня виключіть комерційні угоди — несприятливе поєднання планет може призвести до фінансових втрат. У стосунках з коханою людиною краще стримувати свої емоції: опіка і владність можуть бути сприйняті як тиранія. Ймовірність великого скандалу надзвичайно велика.
Діва (24.08 — 23.09)
Дівам не варто переживати, якщо ранок почнеться не так, як хочеться: друга частина дня піднесе приємний сюрприз. На цей час можна планувати заняття улюбленою справою, побачення. Якщо вас переслідує постійне психологічне напруження, відмінним способом відновити душевну гармонію виявляться будь-які захоплення, пов’язані з помірними фізичними навантаженнями.
Терези (24.09 — 23.10)
День дозволить отримати від життя порцію благ і задоволень. Цілком ймовірно, що приємні зміни припадуть на другу половину дня. На вечір можна планувати візити з діловою й особистою метою, угоди, поїздки. Незважаючи на гарний збіг обставин, ви будете схильні мріяти про більше.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Кінець цього трудового тижня може вас порадувати. Вашу цілеспрямованість та творчий підхід до будь-якої справи принесуть відчутні результати. Можливе потепління у натягнутих відносинах зі старшими членами сім’ї. Інтереси дітей теж зажадають від вас сьогодні уваги та особистої участі.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Хороший день для прийняття відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності і в особистому житті. Слід звернути пильну увагу на нові вигідні ділові пропозиції або нові знайомства і використовувати їх з максимальною вигодою для себе.
Козеріг (22.12 — 20. 01)
Сприятливий день для реалізації свіжих творчих ідей або нестандартного рішення старих проблем. Прекрасний час для спілкування з представниками протилежної статі. Не виключено, що ви зможете реалізувати давню мрію або досягти успіху в особистому житті.
Водолій (21.01 — 19.02)
День відзначений ваганнями, сумнівами. Комерційна діяльність або ризиковані фінансові операції принесуть збитки. Іронія і оптимізм допоможуть знизити негативні тенденції дня. Вам корисні прогулянки на свіжому повітрі.
Риби (20.02 — 20.03)
День, сприятливий для укладання угод, ділових зустрічей. Ймовірно отримання нових цікавих пропозицій. Сьогодні можливі знахідки давно загублених речей або несподівана зустріч з давнім другом. Можливо, що саме цей день буде сприяти вирішенню сімейної проблеми.