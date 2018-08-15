ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 СЕРПНЯ 15.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1385 — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського.1498 — в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.1519 — на місці індіанського рибальського села засновано місто Панама, назва якого в перекладі означає «багато-багато риби».1534 — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа).1556 — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почалися роботи з написання Пересопницького Євангелія.1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва)1795 — у Французькій республіці введена нова валюта — франк.1810 — у Парижі побудована Вандомська колона на честь перемог Наполеона.1832 — Папа Римський Григорій XVI видав буллу, яка засуджувала свободу друку.1848 — американець Уолдо Хенчетт із міста Сірак’юс (штат Нью-Йорк) запатентував зуболікарське крісло.1868 — Джеймс Крейг Вотсон відкрив астероїд 101 Єлена.1873 — відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ—Берестя довжиною 560 км.[2]1908 — у Німецькій імперії жінкам дозволено вступати до вузів.1914 — офіційно відкритий Панамський канал.1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська «Тріумфальна дорога».1936 — іспанськими лівими страчено 733 священики.1943 — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення.1947 — відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону «Про незалежність Індії» країна розділялася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз.1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.1963 — у Шотландії відбулася остання смертна караPremium WordPress Themes DownloadFree Download WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes FreeFree Download WordPress Themesudemy paid course free downloadDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ