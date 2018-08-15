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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 СЕРПНЯ

15.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1385 — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського.
  • 1498 — в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.
  • 1519 — на місці індіанського рибальського села засновано місто Панама, назва якого в перекладі означає «багато-багато риби».
  • 1534 — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа).
  • 1556 — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почалися роботи з написання Пересопницького Євангелія.
  • 1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва)
  • 1795 — у Французькій республіці введена нова валюта — франк.
  • 1810 — у Парижі побудована Вандомська колона на честь перемог Наполеона.
  • 1832 — Папа Римський Григорій XVI видав буллу, яка засуджувала свободу друку.
  • 1848 — американець Уолдо Хенчетт із міста Сірак’юс (штат Нью-Йорк) запатентував зуболікарське крісло.
  • 1868 — Джеймс Крейг Вотсон відкрив астероїд 101 Єлена.
  • 1873 — відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ—Берестя довжиною 560 км.[2]
  • 1908 — у Німецькій імперії жінкам дозволено вступати до вузів.
  • 1914 — офіційно відкритий Панамський канал.
  • 1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.
  • 1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська «Тріумфальна дорога».
  • 1936 — іспанськими лівими страчено 733 священики.
  • 1943 — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення.
  • 1947 — відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону «Про незалежність Індії» країна розділялася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз.
  • 1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.
  • 1963 — у Шотландії відбулася остання смертна кара
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