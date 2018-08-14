14 АВГУСТА — МЕДОВЫЙ СПАС

Медовый Спас (Маковей) отмечают ежегодно 14 августа. В этот день верующие приносят в храмы мед для освящения. Традиция связана с древней установкой — первый урожай приносить Богу и только потом есть самому.
В церковном календаре этот день семи мучеников Маккавеев, а в народе праздник называют просто — Маковея или первый спас. 14 августа освящают мак, мед и воду и провожают лето. Также готовят маковейский цветок — букет из мяты, чабреца, календулы, мака и освящают в церкви. На Маковея также освящают колодцы, источники.
На Маковея начинается двухнедельный Успенский пост, который установлен перед праздниками Преображения Господня и Успения Богородицы.
Традиции
В Украине к этому празднику пекли пироги и коржи с маком. Традиционные букеты на Подолье назывались маковейками. Обычно их носили в церковь девочки, перед этим сытно позавтракав — чтобы следующий год был урожайным.
Освященную маковую головку также клали под подушку детям, которые плохо засыпают или неспокойно спят.
Освященный на Маковея цветы и травы хранили за иконами как целебеное зелье, которое давали больным домашним животным. А освященный в церкви мак использовали для охраны жилья, скота, двора от нечистой силы.
В некоторых селах Киевщины на Маковея устанавливали высокие кресты, украшая их цветами и головками мака, а сверху прикрепляли тыквенную маску с зажженной свечой внутри, которая напоминала человеческий череп. В течение всей ночи молодежь пела и танцевала, оберегая свой маковеевский крест.
Высушенный маковейчик лучше всего поставить на подоконник. В старину также верили, что на Маковея женщинам прощаются все незамоленные грехи, если они сами себя простят и помолятся о прощении.
Запреты
- На Маковея нельзя работать и убирать в доме: подобные дела лучше завершить накануне.
- Кроме того, не принято громко говорить и шумно праздновать, поскольку на это плохо реагируют пчелы.
- Нельзя ссориться, ругаться или желать кому-либо зла, иначе негатив вернется к пожелавшему.
- Поскольку в этот день начинается строгий Успенский пост, кушать можно не все.
Также 14 августа в церквях совершается малое освящение воды, поэтому Медовый Спас часто называют Спасом на воде. В этот день верующие люди последний раз в году купались в реках и озерах, смывая с себя все грехи.