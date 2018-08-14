ІРИНА ДОЦЕНКО СТАЛА БРОНЗОВОЮ ПРИЗЕРКОЮ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ З БОКСУ

6-12 серпня в смт. Чемерівці на Хмельниччині проходив Кубок України з боксу серед жінок (еліта) відбірковий до Чемпіонату світу та Всеукраїнський відкритий турнір серед жінок (молодь, юніорки, дівчата).
Участь у змаганнях приймали майже 160 боксерок з України, а також гості з Молдови та Литви.
У складі збірної Донецької області Покровськ представила вихованиця тренера ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Володимира Димитрієва – Ірина Доценко (2004 р.н.), яка виступила у ваговій категорії 51 кг. Юна боксерка достойно провела 2 боя і з семи претенденток на перемогу Ірина виборола бронзову медаль у Всеукраїнському відкритому турнірі серед жінок. До речі, раніше наше місто прославляли лише хлопці-боксери! Вітаємо тренера та спортсменку з вдалим виступом!