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У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙДЕ РЯД ЗАХОДІВ ДО ДНЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА ТА ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

14.08.2018 Новини Комментариев нет
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У четвер, 23 серпня, в Покровську відбудеться грандіозна музична подія — фінал Всеукраїнського фестивалю патріотичної пісні «Музика нас зв’язала». У місто з’їдуться кращі виконавці з усієї України. У числі учасників фестивалю — і кілька вокалістів з Покровська і Мирнограда.

У той же день о 9.00 на стадіоні опорної школи №9 пройде мітинг з патріотичним флешмобом, присвяченим Дню Державного прапора України.

О 10.00 в Покровському історичному музеї відкриється незвичайна виставка-реконструкція прапорів Української держави різних періодів та епох.

24 серпня на стадіоні «Олімпієць», де буде встановлена ​​велика сцена, відбудеться загальноміське свято, присвячене Дню незалежності України. В рамках заходу — привітання від керівництва Покровська, виступ місцевих творчих колективів, нагородження мешканців за вагомий особистий внесок у розвиток міста, активну громадянську позицію та з нагоди Дня незалежності.

Після урочистої частини відбудеться гала-концерт учасників фіналу Всеукраїнського фестивалю «Музика нас зв’язала».

24 серпня також відбудеться традиційний патріотичний автопробіг від Покровська до Карлівки та Первомайського.

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