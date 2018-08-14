ПОЛІЦІЯ ВСТАНОВЛЮЄ ОБСТАВИНИ ТРАВМУВАННЯ ПРАЦІВНИКА ОДНОГО З ПІДПРИЄМСТВ У МИРНОГРАДІ

Подія сталася на Димитрівському експериментально-механічному заводі. Так, під час виконання робіт, на 51-річного чоловіка впало металеве перекриття. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
Вчора, близько 10 години ранку співробітники Мирноградського відділення поліції отримали інформацію про те, що медиками Швидкої медичної допомоги із чисельними травмами госпіталізований 51-річний місцевий мешканець. Чоловіка було травмовано на одному з підприємств міста. Наразі потерпілий знаходиться в травматологічному відділенні Мирноградської міської лікарні.
а даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Покровський відділ поліції Донецької області