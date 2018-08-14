ПОКРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ПРОВЕДЕ «ПРЯМУ ЛІНІЮ» 14.08.2018 Новини Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Покровський міський центр зайнятості Донецької області повідомляє про проведення “Прямої лінії” між керівництвом центру зайнятості та населенням м.Покровськ та Покровського району 31серпня з 13 до 15 години по телефону: 2-14-08.Download WordPress ThemesDownload WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes FreePremium WordPress Themes Downloadudemy paid course free downloadDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ