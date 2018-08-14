МІСІЯ МВФ ПРИБУДЕ ДО УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ВЕРЕСНЯ

Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ з 6 по 19 вересня з візитом, в ході якого представники Місії обговорять з українською стороною подальші кроки співпраці Фонду з Україною, включаючи фінансову допомогу з боку МВФ для підтримки економічної політики, спрямованої на підсилення макроекономічної стабільності та руху української економіки до сталого зростання.
«Без сумніву, приїзд нової повної місії Фонду після довгої перерви є свідченням гарного діалогу по багатьом питанням, включаючи забезпечення сталої бюджетної політики, утримання дефіциту в рамках затвердженого бюджету, боротьби з корупцією та іншим, — зазначила в.о. Міністра фінансів Оксана Маркарова. – Ми зацікавлені обговорити з Фондом як всі поточні питання, так і продовження співпраці після закінчення програми в березні 2019 року для забезпечення стабільності та передбачуваності розвитку України для громадян, національного бізнесу та зовнішніх інвесторів».
Міністерство фінансів вітає рішення про приїзд місії МВФ в Україну і висловлює впевненість у продовженні конструктивної співпраці з Фондом у питаннях підтримки економічних реформ, здійснюваних Президентом, Урядом та Національним банком.
«Позитивні результати, над досягненням яких Міністерство фінансів працюватиме разом з МВФ, дозволить не тільки поповнити резерви НБУ, а й відкриє шлях до залучення фінансування державного бюджету на пільгових умовах з використанням гарантії Світового Банку (800 млн доларів США) та макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 1 млрд євро»», — зазначила Оксана Маркарова.