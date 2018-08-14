ДОНЕЧЧИНА: ПОНАД 4,2 МІЛЬЙОНА ГРОМАДЯН ЗАРЕЄСТРОВАНО В ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ

Головне управління ДФС у Донецькій області інформує, що за даними Державної фіскальної служби України станом на 01.08.2018 року у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) зареєстровано 4 207 530 громадян Донецької області, що є найбільшим показником по Україні.
Протягом січня-липня 2018 року органами фіскальної служби Донецької області у Державному реєстрі прийнято до обліку 17487 громадян, що на 21% більше відповідного періоду 2017 року.
Протягом семи місяців поточного року до Державного реєстру внесені дані про 408 іноземних громадян, що на 4% більше відповідного періоду 2017 року.
Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків громадяни України подають документи до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання в Україні, — до будь-якого контролюючого органу.
У разі зміни облікових даних, які вносяться до Державного реєстру (паспортні дані або місце проживання), платник зобов’язаний впродовж місяця повідомити про це територіальні органи ДФС для внесення відповідних змін.