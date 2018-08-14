ГОРОСКОП НА 14 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Перша половина дня вдала для придбань, великих капіталовкладень і покупок. У другій половині дня виключіть комерційні угоди — несприятливе поєднання планет може призвести до фінансових втрат. У стосунках з коханою людиною краще стримувати свої емоції ймовірність великого скандалу надзвичайно висока.
Телець (21.04 — 21.05)
Сприятливий день для тих, хто самостійно осмислює і тільки потім реалізовує план дій. Вірогідні фінансова вдача або благополучне завершення розпочатої справи. Можливо, з’явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями та обговорити свої сумніви. Зірки попереджають, що це може створити проблеми.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Сприятливий день для звернення до начальства або у вищестоящі організації. Якщо у вас призначена ділова зустріч, бажано здійснити її в першій половині дня, так як у другій, можливо, негативні тенденції дня завадять зробити задумане. Хороший день для покупок. Якщо ці покупки будуть великими, вони виявляться вдалими.
Рак (22.06 — 23.07)
Сьогодні очікується приплив нових сил і свіжих думок, реалізація яких принесе задоволення. Ваші пропозиції знайдуть підтримку у керівництва. Ймовірно благополучне завершення розпочатої справи.
Лев (24.07 — 23.08)
День вдалий для накопичення грошей, для продовження раніше розпочатих справ і досягнення поставлених цілей. Не відволікайтеся на сторонні проблеми. У першій половині дня не виключена довгоочікувана звістка або зустріч з партнером, яка стане завершенням ваших цілеспрямованих прагнень.
Діва (24.08 — 23.09)
Починання або ідеї останнього часу можуть принести швидкий і вагомий результат. Можлива довгоочікувана звістка або зустріч з партнером, яка стане завершенням ваших цілеспрямованих прагнень. У стосунках з коханою людиною краще стримувати свої емоції.
Терези (24.09 — 23.10)
Сприятливий день для досягнення успіху в різних ділових операціях. Вірогідні довгоочікувана звістка або зустріч з партнером, які стануть завершенням ваших цілеспрямованих прагнень. Не слід відмовлятися від вигідної ділової пропозиції. День вдалий для придбань, великих капіталовкладень і покупок.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Небезпечний день, пов’язаний з травмами, аваріями, непогожими випадками, хворобами. Будьте обережні, у цей період можливі нервові зриви. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоди організму, особливо від спиртних напоїв і сигарет, нервових і фізичних перевантажень.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Сьогодні ймовірні фінансова невдача або серйозні труднощі у сфері професійної діяльності. Не виключено, що доведеться відкоригувати довгострокові плани або взяти на себе додаткові обов’язки. Досвід друзів і близьких надасть незамінну допомогу.
Козеріг (22.12 — 20. 01)
Починання або ідеї останнього часу можуть принести швидкий і вагомий результат. У сфері професійної діяльності покладайтеся на інтуїцію — зустрічі та ділові переговори можуть виявитися вдалими і принести прибуток. Не дозволяйте помисливості або уразливості ускладнити ваші стосунки з близькою людиною.
Водолій (21.01 — 19.02)
Важкий і небезпечний день, несприятливий для активної діяльності. Слідкуйте за здоров’ям — ймовірно погіршення стану. Обмежте контакти, зніміть зустрічі або прийом гостей. Можливо негативний вплив з боку або погану звістку.
Риби (20.02 — 20.03)
День, сприятливий для планування діяльності та оцінки власного становища. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Якщо не втратите рішучості і покажете відмінну ділову хватку — досягнете відмінних результатів у діловому та особистому житті. Другу половину дня повністю присвятіть профілактичних і оздоровчих процедур. .