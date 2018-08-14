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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 СЕРПНЯ

14.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1385 — укладено Кревську унію, угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським, що передбачала об’єднання цих країн в єдину державу.
  • 1457 — надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа).
  • 1775 — (за іншими даними 3 серпня) Катерина ІІ видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.
  • 1880 — закінчено спорудження знаменитого собору в Кельні (будову розпочато 1248 року).
  • 1916 — в ході Першої світової війни почалися бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ.
  • 1936 — на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбулись змагання з баскетболу. У фіналі збірна США перемогла команду Канади.
  • 1947 — Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі. Пакистан святкує цю подію 14 серпня, Індія — 15 серпня.
  • 1971 — проголошено незалежність Бахрейну.
  • 1992 — розпочався грузино-абхазький конфлікт.
  • 2013 — сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту
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