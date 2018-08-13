ШАХРАЇ ОШУКАЛИ ДВОХ МЕШКАНОК ПОКРОВСЬКОЇ ОПЕРАТИВНОЇ ЗОНИ

Мешканка Селидового перерахувала «на лікування сина» 1 600 гривень та наступного дня дізналась, що насправді з її родичем все гаразд. А в Білецькому жінці зателефонував «син подруги» та попросив про допомогу в розмірі 4 тисячі гривень. Перерахувавши частину грошей, потерпіла зрозуміла, що її дурять і заблокувала свою картку. В обох випадках поліцейські встановлюють осіб шахраїв.
До чергової частини Селидівського відділення поліції звернулась 43-річна місцева мешканка із заявою про те, що її ошукали. З’ясувалось, що потерпілій зателефонував молодий чоловік, назвався її сином й сказав, що його терміново поклали в лікарню і що йому на лікування потрібні гроші, а саме — 1 тисяча 600 гривень. Почувши сумне повідомлення від «родича», жінка одразу пішла до банківського терміналу й перерахувала необхідну суму. Лише наступного дня потерпіла сама подзвонила сину, який із подивом почув історію про свою хворобу й порадив матері негайно звернутись до правоохоронців.
А добропільські правоохоронці розшукують зловмисника, який ошукав 38-річну жительку Білицького. Так, жінці подзвонив незнайомець, сказав, що він син її подружки і щойно потрапив у ДТП. Також чоловік додав, що для того аби «залагодити» цю подію йому вкрай необхідні гроші – 4 тисячі 100 гривень й продиктував номер картки, на яку їх необхідно перерахувати. Потерпілій стало шкода знайомого й вона вирушила до терміналу. Перерахувавши 500 гривень жінка запідозрила «щось не те» й сама подзвонила подружці, що б дізнатись як справи в її сина. Коли потерпіла почула від приятельки, що ні в яке ДТП її син не потрапляв, вона зрозуміла, що її ошукують, негайно припинила банківську операцію й зателефонувала на Гарячу лінію банку. Після цього жінка прийшла до відділення поліції із відповідною заявою.
За даними випадками правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 3-х років обмеження волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області