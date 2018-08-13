СУПРУН ОСОБИСТО ПЕРЕВІРИТЬ СТАН МЕДИЦИНИ НА ДОНБАСІ

На сьогодні у міністерстві немає детальної інформації, що відбувається в багатьох тих містах або селах, які є у сірій зоні Міністерство охорони здоров’я України планує розробити стратегію щодо надання медичної допомоги мешканцям прифронтових територій Донбасу.
Про це виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила 13 серпня на прес-конференції в Краматорську.
Вона констатувала, що на сьогодні у міністерстві немає детальної інформації, що відбувається в багатьох тих містах або селах, які є у сірій зоні.
Вона наголосила, що планує «поїхати на ці території і подивитися, що відбувається, які є потреби, де є лікарі, де немає…», — пояснила Супрун. За її словами, вирішення питання гострого дефіциту лікарів у прифронтових населених пунктах залежить від місцевої влади. «Заохочення лікарів залежить від місцевої влади, яка може приймати рішення про додатковий транспорт, підвищення зарплат або премій лікарям, забезпечення житлом… Новою системою фінансування набагато простіше заохочувати лікарів», — підкреслила Супрун.