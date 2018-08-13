СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ

Сегодня, 13 августа, отмечается международный день левшей.
Впервые этот день был отмечен 13 августа 1976 года по инициативе организации Lefthanders International. По некоторым сведениям впервые День левши был отмечен 13 августа 1992 года по инициативе созданного за два года до этого британского Клуба левшей.
Отметим, что цель данной акции — обратить внимание производителей различного оборудования на проблемы левшей: при работе на оборудовании для правшей левши совершают неестественные для них движения, в результате чаще получают нервный и мышечный стресс. Вследствие чего, согласно проведенному в США в 1991 году исследованию, левши чаще гибнут в авариях на производстве.
В 1977 году приблизительно 8 — 15 % взрослого населения являлись левшами. Исследования указывают, что левшами чаще являются мужчины, чем женщины. Причины этого точно не установлены. В таких странах как Швеция, Норвегия и Финляндия, где наименее выражено влияние гендерных стереотипов, в ряде регионов не отмечено преобладания мужчин среди левшей, но в тех странах, где существует чёткое разграничение гендерных ролей, количество женщин среди левшей значительно ниже.
Список известных людей, которые все делали «одной левой», поражает — Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Пол Маккартни, Ринго Старр, Мерилин Монро, Роберт де Ниро… Среди других знаменитых леворуких — Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Горацио Нельсон, три президента США — Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и другие.
Кроме того, участники британского клуба левшей в сам же праздник призывают всех желающих, для полного взаимопонимания с леворукими, хотя бы один день в году делать все левой рукой.