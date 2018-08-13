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ПРОТЯГОМ ВИХІДНИХ НА ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ ДОНЕЧЧИНИ ЗАГИНУЛО ТРОЄ ГРОМАДЯН

13.08.2018 Новини Комментариев нет
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11 серпня о 15:00 на телефон Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про нещасний випадок на воді, що стався на місцевому ставку у м. Покровськ Донецької області.

Водолази відділення підводного розмінування (річкового) групи спеціальних піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Донецькій області, які прибули на місце події, виявили тіло жінки  на глибині 2 метра та відстані 7 метрів від берега. Рятувальники вилучили тіло потонулої та передали його співробітникам національної поліції для проведення оперативно-слідчих дій.

Від Головного управління залучалось 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

12 серпня о 10:15 до Служби порятунку надійшла інформація про подію, яка сталася на Голубому озері  біля бази відпочинку «Дар’я» у м. Лиман. Тіло потонулого чоловіка 1988 року народження з водойми вилучили водолази  Лиманської комунальної аварійної станції №9 та передали співробітникам Національної поліції.

Того ж дня о 18:35 надійшла інформація про потонулого чоловіка на Азовському морі у с. Білосарайська Коса Мангушського району Донецької області. Тіло чоловіка 1960 року народження вилучили з води відпочивальники та передали співробітникам швидкої медичної допомоги. Потонулому була надана перша медична допомога, яка не принесла результату.

В обох випадках від Головного управління сили та засоби не залучались.

 

 

 

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