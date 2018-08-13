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ПОКРОВЧАНКА СТАЛА БРОНЗОВОЮ ПРИЗЕРКОЮ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ З БОКСУ

13.08.2018 Новини Комментариев нет
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Ірина Доценко стала бронзовою призеркою Всеукраїнського турніру з боксу!

6-12 серпня в смт. Чемерівці на Хмельниччині проходив Кубок України з боксу серед жінок (еліта) відбірковий до Чемпіонату світу та Всеукраїнський відкритий турнір серед жінок (молодь, юніорки, дівчата).

Участь у змаганнях приймали майже 160 боксерок з України, а також гості з Молдови та Литви.

У складі збірної Донецької області Покровськ представила вихованиця тренера ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Володимира Димитрієва – Ірина Доценко (2004 р.н.), яка виступила у ваговій категорії 51 кг. Юна боксерка достойно провела 2 боя і з семи претенденток на перемогу Ірина виборола бронзову медаль у Всеукраїнському відкритому турнірі серед жінок. До речі, раніше наше місто прославляли лише хлопці-боксери! Вітаємо тренера та спортсменку з вдалим виступом!

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