ПОДРУЖЖЯ З МИРНОГРАДА ВІДСВЯТКУВАЛО «ЗОЛОТЕ ВЕСІЛЛЯ» 13.08.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.11 серпня своє «золоте весілля» відсвяткувало подружжя Сікорських з Мирнограда. Півстоліття тому вони дали обітницю кохати одне одного та бути разом усе життя. 50 років щасливого подружнього життя промайнули як мить. Ольга Михайлівна та Віктор Миколайович виростили двох дітей, допомагають у вихованні двох онуків та правнука. Рідні та друзі прийшли в цей день привітати поважних молодят зі святом. Не могли оминути увагою таку подію мер Мирнограда Олександр Брикалов та депутат міської ради Алевтина Жук. З найщирішими побажаннями та подарунками вони теж завітали на свято.Download Best WordPress Themes Free DownloadDownload Premium WordPress Themes FreePremium WordPress Themes DownloadDownload Best WordPress Themes Free Downloadudemy course download freeDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ