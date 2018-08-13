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ПОДРУЖЖЯ З МИРНОГРАДА ВІДСВЯТКУВАЛО «ЗОЛОТЕ ВЕСІЛЛЯ»

13.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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11 серпня своє «золоте весілля» відсвяткувало подружжя Сікорських з Мирнограда. Півстоліття тому вони дали обітницю кохати одне одного та бути разом усе життя. 50 років щасливого подружнього життя промайнули як мить. Ольга Михайлівна та Віктор Миколайович виростили двох дітей, допомагають у вихованні двох онуків та правнука. Рідні та друзі прийшли в цей день привітати поважних молодят зі святом. Не могли оминути увагою таку подію мер Мирнограда Олександр Брикалов та депутат міської ради Алевтина Жук. З найщирішими побажаннями та подарунками вони теж завітали на свято.

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