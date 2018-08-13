НА ЛУГАНЩИНІ СБУ ВИКРИЛА НАРКОПЛАНТАЦІЮ НА ПІВТОРА МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на території Луганської області плантацію канабісу.
Правоохоронці встановили, що мешканець Лисичанська вирощував на орендованому приватному подвір’ї понад сто п’ятдесят кущів марихуани для продажу.
За попередньою оцінкою експертів вартість наркотичної сировини на «чорному ринку» становить приблизно півтора мільйона гривень.
За матеріалами СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.
Операція з викриття та знищення наркоплантації проводилась спільно з прокуратурою Донецької області та Краматорським МВ ГУ НПУ на Донеччині.
Прес-служба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях