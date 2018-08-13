МИРНОГРАДСЬКЕ ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАКРИВАЄТЬСЯ НА САНОБРОБКУ

З понеділка, 13 серпня, пологове відділення Мирноградської центральної міської лікарні закривається для проведення планової комплексної санітарної обробки та поточного ремонту.
Породіль цього міста і сусідніх населених пунктів традиційно буде приймати пренатальний центр Покровської ЦРЛ. Про це телекомпанії повідомила головний лікар Мирноградської ЦМЛ Роксана Хохлова.
За словами Роксани Ігорівни, всі намічені профілактичні роботи в пологовому будинку планується завершити до 10 вересня. За цей час буде виконана повна дезінфекція приміщень, меблів та інвентарю, побілка і фарбування — там, де це необхідно. Також планується провести ремонти в одному з двох пологових залів та операційному блоці — для створення більш комфортних умов для медичного персоналу і майбутніх мам.