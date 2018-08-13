Актуально:

МИРНОГРАДСЬКЕ ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ТИМЧАСОВО ЗАКРИВАЄТЬСЯ

13.08.2018 Сюжети Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

З понеділка, 13 серпня, пологове відділення Мірноградської центральної міської лікарні закривається для проведення планової комплексної санітарної обробки та поточного ремонту.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"