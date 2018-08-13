МИРНОГРАДСЬКЕ ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ТИМЧАСОВО ЗАКРИВАЄТЬСЯ 13.08.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.З понеділка, 13 серпня, пологове відділення Мірноградської центральної міської лікарні закривається для проведення планової комплексної санітарної обробки та поточного ремонту.Premium WordPress Themes DownloadPremium WordPress Themes DownloadDownload Premium WordPress Themes FreeDownload Nulled WordPress Themesdownload udemy paid course for freeDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ