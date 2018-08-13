МЕШКАНЕЦЬ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ВИРОЩУВАВ КОНОПЛІ

Співробітниками Покровського відділу поліції задокументовано вирощування конопель мешканцем с. Перше травня. Однак використати коноплі чоловіку так і не вдалося. Незаконні посіви вилучені, а їх власнику загрожує 3 років обмеження волі.
В ході відпрацювання під умовною назвою «Мак» співробітниками Покровського відділу поліції була отримана оперативна інформація про те, що 59-річний житель села Перше травня за місцем мешкання вирощує коноплі.
З метою перевірки даної інформації правоохоронці отримали відповідну ухвалу суди на проведення обшуку. Прибувши за вказаною адресою інформація підтвердження. В ході огляду території домоволодіння, у присутності понятих правоохоронці виявили 14 кущів рослин конопель.
Правопорушник зізнався, що іноді вживає наркотики, тому всередині квітня цього року самостійно посіяв нарковмісні рослини. «Планував виготовити з них марихуану для власного вживання», — розповідає чоловік.
Всі виявлені речовини вилучені та направлені експертизу, а у відношенні їх хазяїна відкрито кримінальне провадження за ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України. Тепер зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність та обмеження волі строком до з років.
Покровський відділ поліції Донецької області