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МЕШКАНЕЦЬ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ВИРОЩУВАВ КОНОПЛІ

13.08.2018 Новини Комментариев нет
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Співробітниками Покровського відділу поліції задокументовано вирощування конопель мешканцем с. Перше травня. Однак використати коноплі чоловіку так і не вдалося. Незаконні посіви вилучені, а їх власнику загрожує 3 років обмеження волі.

В ході відпрацювання під умовною назвою «Мак» співробітниками Покровського відділу поліції була отримана оперативна інформація про те, що 59-річний житель села Перше травня за місцем мешкання вирощує коноплі.

 

З метою перевірки даної інформації правоохоронці отримали відповідну ухвалу суди на проведення обшуку. Прибувши за вказаною адресою інформація підтвердження. В ході огляду території домоволодіння, у присутності понятих правоохоронці виявили 14 кущів рослин конопель.

Правопорушник зізнався, що іноді вживає наркотики, тому всередині квітня цього року самостійно посіяв нарковмісні рослини. «Планував виготовити з них марихуану для власного вживання», — розповідає чоловік.

 

Всі виявлені речовини вилучені та направлені експертизу, а у відношенні їх хазяїна відкрито кримінальне провадження за ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України. Тепер зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність та обмеження волі строком до з років.

 

Покровський відділ поліції Донецької області

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