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КОЛИ ПРОЛУНАЄ ПЕРШИЙ ДЗВОНИК У ПОКРОВСЬКУ?

13.08.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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Урочисті лінійки з нагоди свята першого дзвоника в усіх загальноосвітніх навчальних закладах Покровська, Родинського та селища Шевченка відбудуться в суботу, 1 вересня. Про це повідомила керівник відділу освіти Покровського міської ради Марина Голуб.

 

За словами Марини Олександрівни, міністерство освіти і науки України рекомендувало навчальним закладам самостійно прийняти рішення про дату проведення Дня знань — 1 або 3 вересня. У Покровську вирішили не відступати від сформованої традиції і провести свято першого дзвоника в усіх школах в перший день вересня. 3 вересня, розпочнеться звичайний навчальний процес.

 

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