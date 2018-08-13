«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ – ЛІДЕР З РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ «ЛІКАР ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ», – УЛЯНА СУПРУН

Сьогодні у Краматорську відбулась прес-конференція в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун та очільника Донецької області Олександра Куця.
Мета візиту пані Уляни на Донеччину – дізнатись на місці, як проходить медична реформа у Краматорську та в області.
Виконуюча обов’язки міністра зазначила, що сьогодні Донецька область займає 6-е місце по реалізації програми «Лікар для всієї сім’ї» – підписання декларацій з лікарями первинної ланки, педіатрами, сімейними лікарями, лікарями загальної практики та педіатрами.
«Хочу подякувати керівництву Донецької області. Наразі вже 45% мешканців підконтрольної частини території Донецької області вже підписали свої декларації. Це дуже гарний показник. Це говорить про те, що і область, і міста докладають багато зусиль для реалізації реформи медицини на Донеччині», – наголосила пані Уляна.
Окрім цього, вона звернула увагу на те, що вже 9 центрів первинної допомоги підписали договори із Національною службою здоров’я і отримають кошти по новій системі фінансування. «Як приклад, можна навести такий центр у м. Селидове, який раніше отримував 1 млн гривень на обслуговування пацієнтів, а після підписання договору з Національною службою здоров’я отримує 2 млн гривень. Це дає змогу збільшити і заробітну платню медичним працівникам, і покращити рівень надання послуг», – зазначає очільниця міністерства.
В Донецькій області 33 комунальних заклади первинної допомоги. В. о. міністра охорони здоров’я висловлює сподівання, що 21 з них на вторинному рівні підпишуть договори з Національною службою здоров’я та будуть отримувати збільшене фінансування. «Перше, це вільний вибір лікарів для громадян, друге – це підвищення зарплати та рівня обслуговування пацієнтів, і третє – це додаткові послуги, які надають на первинній ланці»,- пояснює вона.
Уляна Супрун подякувала керівництву області за співпрацю з міністерством на кожному кроці реалізації реформи. Крім того, вона зазначила, що 247 амбулаторій із 313 вже підключені до інтернету і мають доступ до електронної системи міністерства охорони здоров’я. Є плани також щоб розвивати амбулаторії в тих місцях, де їх немає.
Голова Донецької ОДА Олександр Куць подякував пані Уляні за візит на Донеччину та за постійну підтримку з боку Міністерства охорони здоров’я.
«Не дивлячись на складну ситуацію та бойові дії в області, будемо і надалі покращувати роботу у напрямку медичної реформи та створення належних умов обслуговування для пацієнтів та забезпечення ліками, адже це один із основних пріоритетів, які сьогодні перед нами ставить і міністерство і громадськість», – наголосив голова облдержадміністрації Олександр Куць.