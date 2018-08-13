ДОНБАСС ОБЫГРАЛ МЕТАЛЛУРГ И СЫГРАЕТ С ШАХТЕРОМ

«Донбасс» провел четвертый поединок в рамках первого предсезонного турнира Кубок Салея. Подопечные Юлиуса Шуплера на «домашней» арене в Бобруйске принимали жлобинский «Металлург».
Пропустив первыми, дончане смогли собраться и сравнять счет за минуту до конца первого периода – поразить ворота Агеева удалось новичку дончан Илье Смирнову, ассистировали Денискин и Лялька.
Не менее удачно начался и второй период – игрокам «Донбасса» удался быстрый гол «из раздевалки» — Юрий Сильницкий реализовал большинство.
До конца поединка в составе «Донбасса» отличились Денискин, Луговой, оформил дубль Смирнов и за секунду до финальной сирены Чердак поразил пустые ворота команды из Жлобина.
Итог – подопечные Юлиуса Шуплера одержали вторую победу на Кубке Республики Беларусь.
«Донбасс», Донецк, Украина – «Металлург», Жлобин, Беларусь – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 Кунцевич (Самохин, Копылец), 06:12, 1:1 Смирнов (Денискин, Лялька), 18:59, 2:1 Сильницкий (Кузьмик, Коренчук — больш.), 20:59, 2:2 Феклистов (Слыш, Маслюков), 25:15, 3:2 Денискин (Смирнов, Лялька), 29:47, 4:2 Луговой (Костиков, Карпенко), 39:02, 4:3 Черевач (Марщенов, Сафин), 44:03, 5:3 Смирнов (Денискин, Лялька),52:27, 6:3 Чердак (Коренчук, Кузьмик — ПВ), 59:59.
«Донбасс»: Дьяченко (Гурко), Коренчук (А) – Кузьмик – Чердак, Сильницкий, Романенко; Лялька (А) – Смирнов – Денискин, Хришпенц – Игнатенко; Карпенко – Луговой – Костиков, Фирсов – Григорьев (К); Новиков – Мазур – Свищев, Александров – Скрипец.
Следующий матч «Донбасс» проведет в среду 15 августа. Соперником дончан станет «Шахтер» из Солигорска.