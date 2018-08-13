ГОРОСКОП НА 13 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Емоційна нестабільність і вразливість, різкість у висловлюваннях і легковажне ставлення до можливих втрат можуть не тільки негативно позначитися на результатах роботи у професійній сфері діяльності, але за несприятливих умов стати причиною серйозного конфлікту з керівництвом.
Телець (21.04 — 21.05)
Зірки рекомендують утримання, тверезу оцінку дійсності, обмеження прийому тваринної їжі. Утримайтеся від активної діяльності і фізичних навантажень. Обмежте спілкування: будь-які контакти несуть дріб’язкові суперечки або порожню балаканину. Будьте тактовні з близькими друзями, щоб не викликати ревнощів або образи. Сприятливі покупки, крім коштовностей та виробів з дерева.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Вірогідні конфлікти чи непорозуміння заберуть значну частину часу і сил, однак все одно ситуація складеться не на вашу користь. Можливо, вам доведеться зайнятися незапланованими справами. День пов’язаний з серйозними провокаціями, втратами, обманом. Можливі різкі зміни настрою, дратівливість. Постарайтеся уникати конфліктів, перемикаючись на інші справи.
Рак (22.06 — 23.07)
Перша половина дня несприятлива і загрожує труднощами у професійних відносинах. Не самий підходящий день для активних починань і переміщень по щаблях службової драбини. Можливо, саме сьогодні вас наздоженуть невирішені проблеми або колишні помилки у справах, що негативно позначаться на вашому авторитеті або становище в колективі.
Лев (24.07 — 23.08)
Треба бути уважним і обережним у будь-якій справі. Зірки рекомендують стримати свою владність і не намагатися прагнути до лідерства у спільних заходах і колективних діях. Як і раніше, існує небезпека для здоров’я. Постарайтеся уникнути присутності в місцях масового скупчення народу, не вдавайтеся до обжерливості і надмірного вживання спиртних напоїв.
Діва (24.08 — 23.09)
Можливі сум’яття почуттів, нервові стреси, печаль. Недбале ставлення до свого здоров’я, робота на знос призведуть до хвороби або розчарування. Остерігайтеся егоїзму і заздрості – цілком ймовірно, що всі невдачі в особистому житті або помилки в роботі будуть з-за них. Не виключені непорозуміння в сімейних стосунках.
Терези (24.09 — 23.10)
Сприятливий у всіх відношеннях день. Ви зможете подолати всі випробування і перешкоди на шляху до наміченої мети. Не виключено несподіваний поворот подій на вашу користь. Ймовірно, нове знайомство розширить перспективи діяльності, збагатить вас ідеями і відкриє перед вами нові можливості.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Сьогодні ваша ділова активність принесе результати, однак це мало позначиться на вашому фінансовому становищі: гроші будуть йти так само легко, як і прийшли. Підтримка керівництва забезпечить успіхи у професійній діяльності, життєрадісність, оптимізм, що сприятливо позначиться на службовому становищі і авторитет.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Сприятливий день для позитивних змін в службовому положенні, звернення до начальства, в державні установи чи суспільно-правові організації. Ваші комунікабельність і талант розташовувати до себе оточуючих допоможуть домогтися високих результатів. Однак не ставте перед собою глобальних завдань: складні справи не вирішуються в один день.
Козеріг (22.12 — 20. 01)
Зірки рекомендують тверезо ставитися до своїх можливостей, об’єктивно оцінювати дійсність, обмежити контакти. Існує ймовірність непередбачених витрат або фінансових втрат – можливо, з не залежних від вас причин ви упустите вигідний замовлення. Ймовірно нове знайомство, однак турботи і проблеми можуть перешкодити вам розслабитися і знайти внутрішню свободу. Увечері не виключена сварка з ким-небудь з близьких родичів, швидше за все членів сім’ї. Сон скоро виповниться.
Водолій (21.01 — 19.02)
Надмірна щедрість або, навпаки, несподівана скупість може призвести до негативного ставлення з боку оточуючих людей. У сформованій ситуації постарайтеся все-таки вибирати слова і вирази, навіть якщо вони випереджають ваші думки. Відкладіть побачення або купівлі – швидше за все вони будуть невдалими. День присвятіть спокійного сімейного відпочинку, читання або улюбленому захопленню, яким би дивним воно ні здавалося вашим друзям.
Риби (20.02 — 20.03)
Сьогодні вам варто більш уважно придивитися до партнерів: дружелюбність і співчуття ще не означають глибини почуттів. Ймовірно, вам доведеться значно відкоригувати перспективні життєві плани. До невдач ставитеся легко: сьогодні поганий розвиток подій лише на краще.