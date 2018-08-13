ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 13 СЕРПНЯ 13.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.3113 до н.е. — за індіанським календарем Майя в цей день створено світ29 до н. е. — Октавіан провів перший з трьох тріумфів у Римі на честь перемоги над далматами.1099 — Пасхалій II (Paschalis PP. II) обраний Папою римським1521 — після тримісячної облоги загін іспанських конкістадорів на чолі з Ернаном Кортесом (Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano) захопив столицю ацтеківТеночтитлан (зараз місто Мехіко)1624 — король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром — головою королівської ради1642 — Христіан Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марсу1677 — розпочалася Перша чигиринська оборона від османсько-татарських військ1680 — індіанці вигнали іспанців з Санта-Фе (Нью-Мексико)1704 — у ході війни за іспанську спадщину англо-австрійські війська розгромили французів і баварців у битві при Бленгеймі (Баварія)1822 — імператор Олександр I видав рескрипт про заборону всіх таємних об’єднань, зокрема масонських лож1868 — землетрус в Еквадорі та Перу забрав життя понад 25000 осіб1876 — відкриття в Байройті театру для виконання творів Ріхарда Вагнера (Wilhelm Richard Wagner). В цей і наступні декілька днів відбулась прем’єра повного оперного циклу «Перстень нібелунга»1898 — американський флот захопив Манілу (Філіпіни)1899 — американському винахіднику Вільяму Греему видано патент на телефон-автомат1905 — у Норвегії відбувся референдум про розірвання унії зі Швецією1907 — у Нью-Йорку з’явились перші таксі1912 — французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку1913 — у Шеффілді виплавлено першу нержавіючу сталь — акробат та самозванець Отто Вітте став королем Албанії. За 5 днів свого «правління» встиг оголосити війну Королівству Чорногорія; потім втік, вкравши частину королівської казни1914 — французький уряд оголосив війну Австро-Угорській імперії1916 — перші британські танки Mark I таємно відправлені на фронт у Французьку республіку1917 — у Каталонії почалось повстання сепаратистів1918 — уряд Великої Британії визнав чехів як «союзну націю»1923 — Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини1932 — у Римі Марконі (Guglielmo Marchese Marconi) вперше випробувані короткохвильове радіо1941 — у Канаді створено жіночий армійський корпус1942 — прем’єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея «Бембі»1945 — всесвітній сіоніський конгрес ухвалив вимогу до уряду Великої Британії дозволити в’їзд до Палестини мільйона євреїв1946 — британською владою розпочата депортація з Палестини на Кіпр незаконних єврейських іммігрантів — у США створена федеральна комісія по вивченню умов життя індіанців1947 — у Лахорі розлючений натовп закидав камінням дім Махатми Ганді1948 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій визнавалося право народу Кашміру на самовизначення. Досі питання про приналежність Кашміру залишається однією з найскладніших політичних проблем у стосунках між Індією та Пакистаном1952 — Німеччина й Японія ввійшли до складу Міжнародного Валютного Фонду1960 — новостворений уряд Центральноафриканська Республіка проголосив незалежність від Франції1961 — Німецька Демократична Республіка закрила державний кордом між Західним і Східним Берліном. Початок будівництва Берлінського муру — одного з найвідоміших символів «холодної війни»1964 — відбулася остання смертна кара у Великій Британії1965 — дебютний виступ групи «The Jefferson Airplane» на сцені клубу «The Matrix» у Сан-Франциско1966 — заборона міні-спідниць у Тунісі1967 — прем’єра в США фільму Артура Пенна «Бонні і Клайд»1992 — у Сараєво снайпером вбитий продюсер телекомпанії «АВС» Девід Каплан1993 — в Таїланді завалився готель, загинуло близько 100 осіб1997 — уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи атомних електростанцій поблизу кордону з США — дебют мультсеріалу Саут-Парк на американському каналі Comedy Central2002 — на одному з гавайських островів відбувся шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет ПресліDownload WordPress ThemesDownload Best WordPress Themes Free DownloadPremium WordPress Themes DownloadDownload WordPress Themes Freeonline free courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ