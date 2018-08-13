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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 13 СЕРПНЯ

13.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 3113 до н.е. — за індіанським календарем Майя в цей день створено світ
  • 29 до н. е. — Октавіан провів перший з трьох тріумфів у Римі на честь перемоги над далматами.
  • 1099 — Пасхалій II (Paschalis PP. II) обраний Папою римським
  • 1521 — після тримісячної облоги загін іспанських конкістадорів на чолі з Ернаном Кортесом (Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano) захопив столицю ацтеківТеночтитлан (зараз місто Мехіко)
  • 1624 — король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром — головою королівської ради
  • 1642 — Христіан Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марсу
  • 1677 — розпочалася Перша чигиринська оборона від османсько-татарських військ
  • 1680 — індіанці вигнали іспанців з Санта-Фе (Нью-Мексико)
  • 1704 — у ході війни за іспанську спадщину англо-австрійські війська розгромили французів і баварців у битві при Бленгеймі (Баварія)
  • 1822 — імператор Олександр I видав рескрипт про заборону всіх таємних об’єднань, зокрема масонських лож
  • 1868 — землетрус в Еквадорі та Перу забрав життя понад 25000 осіб
  • 1876  — відкриття в Байройті театру для виконання творів Ріхарда Вагнера (Wilhelm Richard Wagner). В цей і наступні декілька днів відбулась прем’єра повного оперного циклу «Перстень нібелунга»
  • 1898 — американський флот захопив Манілу (Філіпіни)
  • 1899 — американському винахіднику Вільяму Греему видано патент на телефон-автомат
  • 1905 — у Норвегії відбувся референдум про розірвання унії зі Швецією
  • 1907 — у Нью-Йорку з’явились перші таксі
  • 1912 — французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку
  • 1913 — у Шеффілді виплавлено першу нержавіючу сталь
    •  — акробат та самозванець Отто Вітте став королем Албанії. За 5 днів свого «правління» встиг оголосити війну Королівству Чорногорія; потім втік, вкравши частину королівської казни
  • 1914 — французький уряд оголосив війну Австро-Угорській імперії
  • 1916 — перші британські танки Mark I таємно відправлені на фронт у Французьку республіку
  • 1917 — у Каталонії почалось повстання сепаратистів
  • 1918 — уряд Великої Британії визнав чехів як «союзну націю»
  • 1923 — Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини
  • 1932 — у Римі Марконі (Guglielmo Marchese Marconi) вперше випробувані короткохвильове радіо
  • 1941 — у Канаді створено жіночий армійський корпус
  • 1942 — прем’єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея «Бембі»
  • 1945 — всесвітній сіоніський конгрес ухвалив вимогу до уряду Великої Британії дозволити в’їзд до Палестини мільйона євреїв
  • 1946 — британською владою розпочата депортація з Палестини на Кіпр незаконних єврейських іммігрантів
    •   — у США створена федеральна комісія по вивченню умов життя індіанців
  • 1947 — у Лахорі розлючений натовп закидав камінням дім Махатми Ганді
  • 1948 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій визнавалося право народу Кашміру на самовизначення. Досі питання про приналежність Кашміру залишається однією з найскладніших політичних проблем у стосунках між Індією та Пакистаном
  • 1952 — Німеччина й Японія ввійшли до складу Міжнародного Валютного Фонду
  • 1960 — новостворений уряд Центральноафриканська Республіка проголосив незалежність від Франції
  • 1961 — Німецька Демократична Республіка закрила державний кордом між Західним і Східним Берліном. Початок будівництва Берлінського муру — одного з найвідоміших символів «холодної війни»
  • 1964 — відбулася остання смертна кара у Великій Британії
  • 1965 — дебютний виступ групи «The Jefferson Airplane» на сцені клубу «The Matrix» у Сан-Франциско
  • 1966 — заборона міні-спідниць у Тунісі
  • 1967 — прем’єра в США фільму Артура Пенна «Бонні і Клайд»
  • 1992 — у Сараєво снайпером вбитий продюсер телекомпанії «АВС» Девід Каплан
  • 1993 — в Таїланді завалився готель, загинуло близько 100 осіб
  • 1997 — уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи атомних електростанцій поблизу кордону з США
    •  — дебют мультсеріалу Саут-Парк на американському каналі Comedy Central
  • 2002 — на одному з гавайських островів відбувся шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет Преслі
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