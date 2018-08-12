Дбайливі айболіти, друзі всіх чотирилапих  — люди з величезним серцем і відкритою душею. Вони без слів розуміють своїх пацієнтів і завжди діють їм на благо.

В день працівника ветеринарної медицини традиційно згадують відомий вислів: «Медицина лікує людину, а ветеринарія оберігає людство».