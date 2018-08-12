Щороку День Ветеринара, або більш офіційно День працівника ветеринарної медицини в Україні святкується у другу неділю серпня. Це свято приурочене на честь всіх працівників, пов’язаних з лікуванням тварин. Зараз професія ветеринара дуже важлива для нас усіх, особливо для людей, у яких є домашні улюбленці.
Дбайливі айболіти, друзі всіх чотирилапих — люди з величезним серцем і відкритою душею. Вони без слів розуміють своїх пацієнтів і завжди діють їм на благо.
В день працівника ветеринарної медицини традиційно згадують відомий вислів: «Медицина лікує людину, а ветеринарія оберігає людство».