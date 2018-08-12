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УКРАЇНЦІ ПОБАЧАТЬ НАЙЯСКРАВІШИЙ ЗОРЕПАД

12.08.2018 Новини Комментариев нет
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У ніч на 13 серпня жителі Землі зможуть спостерігати пік метеоритного потоку Персеїди – одного з найкрасивіших зорепадів 2018 року.

Ширина метеоритного потоку становить 40 мільйонів кілометрів.

Частинки метеорного потоку породжує комета Свіфта-Таттла. Рухаючись по сильно витягнутій орбіті, вона робить один оберт навколо Сонця за 133 роки. При зближенні із зіркою її ядро частково випаровується, і гази забирають з собою піщинки і камінчики — з них позаду комети утворюється шлейф.

Міжнародна метеорна організація прогнозує активність Персеїд на рівні 110 метеорів на годину, причому в ніч максимуму можливі два додаткових сплески активності, імовірно, близько 23:00 і 5:30 за Києвом.

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