УКРАЇНЦІ ПОБАЧАТЬ НАЙЯСКРАВІШИЙ ЗОРЕПАД

У ніч на 13 серпня жителі Землі зможуть спостерігати пік метеоритного потоку Персеїди – одного з найкрасивіших зорепадів 2018 року.
Ширина метеоритного потоку становить 40 мільйонів кілометрів.
Частинки метеорного потоку породжує комета Свіфта-Таттла. Рухаючись по сильно витягнутій орбіті, вона робить один оберт навколо Сонця за 133 роки. При зближенні із зіркою її ядро частково випаровується, і гази забирають з собою піщинки і камінчики — з них позаду комети утворюється шлейф.
Міжнародна метеорна організація прогнозує активність Персеїд на рівні 110 метеорів на годину, причому в ніч максимуму можливі два додаткових сплески активності, імовірно, близько 23:00 і 5:30 за Києвом.