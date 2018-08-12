СИТУАЦІЯ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Упродовж минулої доби, 11 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.
Противник 34 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Новоолександрівки, Світлодарська, Новгородського, Новотроїцького, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гранітного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Лебединського, із ствольної артилерії калібром 122 мм – захисників Гнутового та Кримського.
Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове. Обидва рази застосовувалися міномети калібром 120 та 82 мм. Втрат немає.
За даними розвідки одного окупанта знищено, двоє дістали поранення.
Повідомляє Операція об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.