СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
«От имени Правительства и от себя лично поздравляю работников строительной отрасли и промышленности строительных материалов с профессиональным праздником — Днем строителя!» — говорится в сообщении.
Отмечается, что строительная отрасль Украины сейчас переживает динамичное развитие и является важным сектором реальной экономики страны. В условиях модернизации и внедрения структурных реформ перед отраслью открываются новые возможности, ведь Украина нуждается в капитальном строительстве на основе инновационных инфраструктурных проектов и смелых амбициозных решений.
«И наша общая цель — сделать качественный прорыв в перезагрузке страны, в процессе чего строительная отрасль играть роль флагмана. Убежден, что передовые решения и высокие технологии, производственная модернизация и внедрение новых подходов для повышения уровня безопасности труда — те составляющие, которые будут способствовать стремительному развитию строительной отрасли», — подчеркнул Премьер.
В частности, в 2017 году были приняты важные законодательные изменения в рамках дерегуляции строительства, что дало толчок для развития отрасли, увеличение объемов строительства, реконструкции и технического перевооружения критической инфраструктуры.
«Теперь важно не терять взятый темп и ставить перед собой новые амбициозные задачи.Выражаю благодарность всем работникам за высокие трудовые достижения и ежедневный труд, который меняет нашу страну к лучшему. Желаю области процветания, а всем строителям — профессионального роста, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба!» – подытожил Гройсман.
Отметим, что праздник был учрежден еще в 1956 году. Но в Украине его стали отмечать только в 1993 году. Традиционно празднование Дня строителя Украины сопровождается торжественными мероприятиями и вручением государственных наград лучшим работникам строительной отрасли.