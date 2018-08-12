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ПРИКМЕТИ НА 12 СЕРПНЯ

12.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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Народні прикмети на 12 серпня

  1. Непогожий і вітряний день — будуть затяжні дощі
  2. Прохолодна та похмура погода найближчими днями буде сухо, і опади не передбачаються
  3. Дрібний дощ іде 12 серпня — чекай дощову погоду на найближчі дні
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