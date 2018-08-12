ГОРОСКОП НА 12 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Так, зірки згодні: рідко трапляється так, щоб у конфліктах була винна тільки одна сторона. Як правило, обидві намагаються з усіх сил. Але у Терезів-то інша проблема. Ви чомусь звинувачуєте себе і виправдовуєте іншого.
Телець (21.04 — 21.05)
Для більшості Тельців день сприятливий. Дрібні неузгодженості і дивацтва можна списати на випадок, незвичність або новизну ситуації. Якщо ви ловите спрямовані на вас недоброзичливі погляди, краще не відповідати тим же: можливо, вам заздрять, або побоюються вас, як конкурента.
Близнюки (22.05 — 21.06)
У неділю Близнюкам зірки радять зосередитися на створенні інтелектуальних зв’язків з людьми. Спочатку будь-яке спілкування будується за принципом симпатії-антипатії, однак для більш глибоких відносин одних лише симпатій мало, необхідно знайти спільні теми та інтереси.
Рак (22.06 — 23.07)
Навіть Раки сьогодні захочуть вийти в люди. Неділя ніби створено для спілкування. Так чому б не зібрати друзів і влаштувати веселенький сабантуй?! Тільки постарайтеся утриматися від критичних зауважень і не висловлюйте свою авторитетну думку з кожного приводу.
Лев (24.07 — 23.08)
Левам не варто у що б то не стало прагнути до фіксованого результату. Краще робити те, що належить, або, чого вимагає момент. Правило «все тече, все змінюється» сьогодні працює безвідмовно і нагадує, що всі бажано робити вчасно, навіть якщо іноді доводиться подолати себе.
Діва (24.08 — 23.09)
Навіть якщо Діва не надто полюбляє інтелектуальні дискусії, в неділю вона може зробити виключення з правил. Причому, чим гаряче спір вийде, тим краще!
Терези (24.09 — 23.10)
Відмінний день для серйозних придбань і початку фінансових проектів. Корисне спілкування з впливовими і авторитетними людьми, можна знайти покровителя. Ваша привітність і тактовність допоможе вам відкрити багато дверей.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіони можуть опинитися в нештатної ситуації, або зіграти, до того ж до знайомих ролей, роль не зовсім звичайну. День обіцяє багато приємного, але «у навантаження» можливі неочікувані, дивні і навіть критичні моменти, в яких потрібно діяти швидко.
Стрілець (23.11 — 21.12)
В неділю якщо Стрілець захоче справити враження на оточуючих, його головним козирем має стати інтелект. Неважливо, про який співрозмовника йде мова, – про начальника, кохану людину або найкращого друга.
Козеріг (22.12 — 20. 01)
У неділю Козеріг усміхнений і неймовірно радісний. А справа все в тому, що сьогодні представники земної стихії на рідкість хороші собою. Мало того, що нова стрижка вам до лиця, а нове плаття сидить ідеально.
Водолій (21.01 — 19.02)
Навіть привабливі люди і ситуації в цей день можуть постати перед Водоліями не з кращого боку. Ймовірно, вам показують виворіт залучають вас сюжетів, або ваші власні недоробки, які можуть стати проблемою.
Риби (20.02 — 20.03)
У неділю в Рибах прокинеться фінансист! Їх мозок буде працювати чітко, жонглюючи цифрами і фактами. Якщо Риби присвятять цей день думкам про те, як поліпшити матеріальне становище, вони справлять на світло відмінний план, який допоможе їм непогано заробити.