В УДАЧНОМУ ЗАТРИМАНО НЕЛЕГАЛА ЗА ПІДОЗРОЮ У ВБИВСТВІ

Іноземець забив до смерті свого гостя, а тіло викинув в колодязь. Оперативники з’ясували, що підозрюваний перетнув український кордон незаконно, більш того, кілька років тому його вже видворяли за межі нашої країни за порушення міграційного законодавства, повідомляє сайт ГУНП в Донецькій області.
Про те, що у приватному будинку селища Удачне в колодязі знаходиться труп чоловіка 1969 року народження, до поліції повідомив сусід.
На місце події вихала слідчо-оперативна група. Експерт виявив на тілі сліди побиття, розшуковці взялися за розкриття навмисного вбивства. Опитування свідків, а також повне відновлення подій дня напередодні злочину дозволили встановити його обставини, а також затримати підозрюваного. Ним виявився співмешканець господині помешкання, громадянин іншої країни.
У вечір вбивства до сім’ї зловмисника завітав гість, який під час спільного розпивання алкоголю спровокував хвилю ревнощів з боку затриманого. Останній спочатку бив потерпілого руками та ногами, потім взяв до рук биту. Коли чоловік більше не подавав ознак життя, скинув тіло у колодязь у дворі. На ранок він планував переховати вбитого, але на заваді стали поліцейські.
Крім того, під час роботи з підозрюваним з’ясувався ще один цікавий факт – він знаходився на території України без жодного дозвільного документу, а кілька років тому правоохоронці вже реєстрували подібне порушення з його боку та видворяли додому.
Наразі мігранта-злочинця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінується стаття 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Найближчим часом в суді йому буде обрано запобіжний захід.
Нагадуємо, що в країні, і зокрема на Донеччині триває операція «Мігрант», спрямована на виявлення осіб, що перетнули український кордон в обхід діючого законодавства. За 10 днів виявлено понад 60 нелегалів, три з яких причетні до вчинення злочинів в Україні.