Актуально:

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 12 СЕРПНЯ

12.08.2018 Варто знати Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  • 1399 — в битві на річці Ворскла війська Золотої Орди під командуванням Едигея розбили військо великого литовського князя Вітовта;
  • 1654 — битва на р. Шкловці поблизу Борисова, розгромлене військо Речі Посполитої, очолюване Янушем Радзивіллом, гетьман ледве врятувався, в руках козацьких військ опинилася частина Литви, до московитів перейшов Смоленськ.
  • 1658 — у Північній Америці сформовано перший поліцейський загін — Рательвахт;
  • 1824 — Олександра Пушкіна вислали з Одеси до Михайлівського;
  • 1851 — американець Ісаак Мерріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом;
  • 1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;
  • 1896 — на річці Клондайк знайшли золото;
  • 1915 — вийшов у світ роман Сомерсета Моема «Тягар пристрастей людських»;
  • 1915 — перше бойове застосування літака-торпедоносця. В ході Першої світової війни британський літак моделі Short Type 184 затопив османське судно;
  • 1918 — у США уведена заборона на продаж спиртного на залізничних вокзалах;
  • 1933 — відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини;
  • 1947 — перші рейди відділів УПА пробились до Західної Європи;
  • 1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни
  • 1949 — в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;
  • 1953 — Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;
  • 1962 — вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович
  • 1970 — Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дала свій останній концерт;
  • 1981 — представлений персональний комп’ютер IBM PC;
  • 1985 — авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;
  • 1988 — на екрани США вийшов фільм Мартіна Скорсезе «Остання спокуса Христа»;
  • 1990 — неподалік від міста Лубни закладено Пагорб скорботи — пам’ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;
  • 1992 — США, Канада й Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);
  • 1994 — відкрився рок-фестиваль «Вудсток ’94», присвячений 25-річчю свого попередника;
  • 1994 — на екрани США вийшов фільм Олівера Стоуна «Природжені вбивці»;
  • 1999 — в Україні вирішено закрити усі витверезники;
  • 2000 — у Баренцовому морі затонув російський атомний підводний човен «Курск». Усі члени екіпажу загинули;
  • 2004 — започаткована Вікіпедія білоруською мовою.
  • 2010 — у місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру в історії України + 42°C
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"