ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 12 СЕРПНЯ 12.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1399 — в битві на річці Ворскла війська Золотої Орди під командуванням Едигея розбили військо великого литовського князя Вітовта;1654 — битва на р. Шкловці поблизу Борисова, розгромлене військо Речі Посполитої, очолюване Янушем Радзивіллом, гетьман ледве врятувався, в руках козацьких військ опинилася частина Литви, до московитів перейшов Смоленськ.1658 — у Північній Америці сформовано перший поліцейський загін — Рательвахт;1824 — Олександра Пушкіна вислали з Одеси до Михайлівського;1851 — американець Ісаак Мерріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом;1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;1896 — на річці Клондайк знайшли золото;1915 — вийшов у світ роман Сомерсета Моема «Тягар пристрастей людських»;1915 — перше бойове застосування літака-торпедоносця. В ході Першої світової війни британський літак моделі Short Type 184 затопив османське судно;1918 — у США уведена заборона на продаж спиртного на залізничних вокзалах;1933 — відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини;1947 — перші рейди відділів УПА пробились до Західної Європи;1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни1949 — в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;1953 — Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;1962 — вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович1970 — Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дала свій останній концерт;1981 — представлений персональний комп’ютер IBM PC;1985 — авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;1988 — на екрани США вийшов фільм Мартіна Скорсезе «Остання спокуса Христа»;1990 — неподалік від міста Лубни закладено Пагорб скорботи — пам’ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;1992 — США, Канада й Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);1994 — відкрився рок-фестиваль «Вудсток ’94», присвячений 25-річчю свого попередника;1994 — на екрани США вийшов фільм Олівера Стоуна «Природжені вбивці»;1999 — в Україні вирішено закрити усі витверезники;2000 — у Баренцовому морі затонув російський атомний підводний човен «Курск». Усі члени екіпажу загинули;2004 — започаткована Вікіпедія білоруською мовою.2010 — у місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру в історії України + 42°CPremium WordPress Themes DownloadDownload Nulled WordPress ThemesDownload Nulled WordPress ThemesDownload WordPress Themesudemy course download freeDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ