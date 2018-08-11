ГОРОСКОП НА 11 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Гороскоп не рекомендує Овну брати участь в закулісних інтригах. Інакше, ви поплатитеся не тільки своєю репутацією, але і перспективної посадою. Протягом дня можливі перепади тиску, що не варто залишати без уваги. Якщо Овен буде дивитися на деякі речі поверхово, то навряд чи досягне мети.
Телець (21.04 — 21.05)
18 червня в Тельця всі справи підуть успішно, якщо він не буде лінуватися. Потрібно з раннього ранку сказати собі «поїхали!», щоб набрати потрібний темп. Фінансова підтримка прийде з боку людини, яку Телець ніколи не вважав своїм близьким другом. Зате тепер ви переконаєтеся, що малознайомі люди здатні заради вас на щедрі вчинки.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Гороскоп рекомендує Близнюкам бути уважними при заповненні документів, особливо, перед далекою поїздкою. Уникайте знайомств романтичного характеру, особливо, якщо ви недавно розлучилися з коханою людиною. На серці глибокі рани, які ще не загоїлися. Тому Близнюкам навряд чи вдасться закохатися відразу ж і безповоротно.
Рак (22.06 — 23.07)
Раку доведеться триматися подалі від особистостей, які не відрізняються чесністю і великодушністю. Можливі обмани і плітки на роботі, тому будьте напоготові. Радісних емоцій Раку додасть спілкування з маленькими дітьми чи онуками. Від поїздки за місто краще відмовитися, особливо, якщо самопочуття з раннього ранку поганеньке.
Лев (24.07 — 23.08)
Гороскоп рекомендує Леву відстоювати свої принципи незважаючи ні на що. Вас підтримають багато хто, але на стовідсоткову удачу розраховувати все одно не варто. В особистому житті у Лева можуть статися непередбачені події, які вирішити поодинці не вийде. Тільки завдяки наполегливості, можна досягти високих результатів в роботі.
Діва (24.08 — 23.09)
18 червня фінансовий стан Діви опиниться під загрозою. Особливо, якщо ви маєте свій бізнес або займаєтеся вантажоперевезеннями. Конфлікт в сім’ї може поставити крапку в стосунках з одним із родичів. Якщо ви не хочете стати ізгоєм серед своїх, то краще не лізти на рожен. Будьте стриманішим і йдіть на поступки.
Терези (24.09 — 23.10)
Гороскоп радить Терезам надавати моральну підтримку всім, хто її потребує. Хороший день для благодійних заходів, зустрічей з новими людьми і коротких поїздок. Все, що ви задумали, обов’язково збудеться. Невеликі запинки можливі в паперових питаннях, коли Терезам доведеться підписувати документи за інших людей.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіону краще перечекати той момент, коли захочеться сказати правду в очі близького друга. Врахуйте, що слово — не горобець… Якщо самотній Скорпіон націлений на нове знайомство, то сидіти вдома і сумувати не варто. Увечері чекайте гостей здалеку. Це можуть бути не обов’язково родичі, а й однокурсник або товариш по службі.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Гороскоп обіцяє Стрільцю божевільний день, коли всі плани втіляться в життя. Ви будете такі стрімкі і чарівні, що на самоті точно не залишитеся. З фінансами буде сутужно, але брати кредит або позичати гроші у друзів не слід. Як то кажуть, віддавати ж доведеться свої. Стрільцю може надійти пропозиція про нову роботу.
Козеріг (22.12 — 20. 01)
Козеріг настільки сильно переживатиме за близьку людину, що сам захворіє. Не варто приймати так близько до серця чужі проблеми. Тим більше, що вони цілком вирішувані і не так вже серйозні. Козерогові рекомендується зустрітися з родичами або зателефонувати їм, а також зайнятися побутом і налагодженням ділових зв’язків.
Водолій (21.01 — 19.02)
Гороскоп рекомендує Водоліям менше звертати увагу на те, що говорять про нього оточуючі люди. Принаймні, не варто в це заглиблюватися. Займіться основною роботою і поповненням особового рахунку. Перед відпусткою це для вас має стати першочерговим. Для Водолія цей день не безпечний, тому від екстремальних ігор і спорту краще відмовитися.
Риби (20.02 — 20.03)
Рибам доведеться обмежити себе в калорійній їжі і вживанні алкогольних напоїв. У сімейному житті все йде чудово, якщо не брати до уваги дрібні непорозуміння і розбіжності з партнером на побутовому грунті. Фінансові заощадження Рибам належить витратити на дітей і путівку в табір.