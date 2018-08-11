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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 11 СЕРПНЯ

11.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1707 — Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали «Вічний альянс», що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони.
  • 1866 — у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.
  • 1877 — американський астроном Асаф Холл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос.
  • 1906 — у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.
  • 1926 — компанія «Кодак» оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.
  • 1955 — у місті Горлівка на Машинобудівному заводі імені С. М. Кірова освоєне виробництво нових вдосконалених гірських комбайнів «Донбас-2».
  • 2003 — українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.
  • 2011 — запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.
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