ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 11 СЕРПНЯ 11.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1707 — Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали «Вічний альянс», що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони.1866 — у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.1877 — американський астроном Асаф Холл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос.1906 — у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.1926 — компанія «Кодак» оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.1955 — у місті Горлівка на Машинобудівному заводі імені С. М. Кірова освоєне виробництво нових вдосконалених гірських комбайнів «Донбас-2».2003 — українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.2011 — запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.Download WordPress Themes FreeDownload Premium WordPress Themes FreeDownload Premium WordPress Themes FreeDownload WordPress Themesudemy course download freeDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ