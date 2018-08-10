ГОРОСКОП НА 10 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
В цей день вашим близьким буде нелегко. Постарайтеся не занурюватись цілком у свої особисті інтереси й улюблені заняття. Залиште місце для спілкування. Подумайте про близьких, які можуть страждати від вашої неуважності.
Телець (21.04 — 21.05)
В емоційному плані день пройде досить напружено: почуття будуть переважати над розумом, що може призвести до конфліктів та погіршення самопочуття. Будьте справедливі по відношенню до близьких. Ви можете незаслужено образити їх одним необережним словом.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Ймовірно, вас чекає зустріч з друзями. Постарайтеся не втручатися в їх справи, хоча їх погляди і спосіб життя будуть різко відрізнятися від ваших. Все повернеться на круги своя. Можливі великі покупки для дому, або ви несподівано вирішите зайнятися ремонтом. Дійте рішуче в усьому і не випускайте ініціативу зі своїх рук.
Рак (22.06 — 23.07)
Деяка монотонність і удавана одноманітність життя можуть змусити чоловіків шукати нові знайомства або враження. Стримуйте своє бажання, не поспішайте – нові контакти створять у майбутньому безліч проблем. Не виключені цікаві ділові пропозиції.
Лев (24.07 — 23.08)
В цей день вплив Меркурія на ваше життя помітно слабшає. Можливі фінансові втрати, помилки і прорахунки в справах, розбіжності з начальством і колегами. Однак не падайте духом – в кінці кінців конфлікти вирішаться на вашу користь. Будьте рішучі.
Діва (24.08 — 23.09)
Для чоловіків перевантаження і нервове напруження можуть стати причиною стресів і захворювань. Їм слід звернути більше уваги на стан свого здоров’я, точніше дотримуватися режиму відпочинку і сну. Зірки застерігають від надмірної захопленості. Можуть виникнути проблеми, для вирішення яких потрібно багато часу і сил.
Терези (24.09 — 23.10)
Енергія та віра в свої сили допоможуть вам зробити щось видатне. Особливо це стосується чоловіків Терезів, що займаються творчою діяльністю. Зірки обіцяють вам успіх у пошуку додаткових джерел доходу, нових видів діяльності. Вдалими будуть будь-які колективні дії, зустрічі, контакти, спільні проекти.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового роду діяльності, відновленню і зміцненню старих зв’язків або надання допомоги близьким. Це іспит на здорове мислення, твердість духу і вміння знаходити компроміси. Тим не менше не йдіть повністю в свої проблеми. Як би ви не були зайняті, приділіть час близьким людям.
Стрілець (23.11 — 21.12)
У сфері професійної діяльності контакти з партнерами або начальством будуть ускладнені. Зірки попереджають про неприємності, тому постарайтеся уникати різких висловлювань або необдуманих вчинків. Уважно поставтеся до колег. В кінці дня контакт з колегами і партнерами налагодиться.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Завдяки вашому емоційному багатству відносини в родині стануть теплішими. Дуже хороший день для взаємного спілкування з партнером. Якщо ви зібралися в подорож, не відкладайте – сьогодні вам бажаний активний сімейний відпочинок.
Водолій (21.01 — 19.02)
Перша половина дня несприятлива. Ймовірно, вам належить витримати екзамен на зрілість. Якщо ви впевнено впораєтеся з випробуванням, зможете тверезо переосмислити минуле, продумати майбутні дії, ви знайдете мир і спокій у родині. В кінці кінців можна реалізувати задумане іншими методами і з новими людьми.
Риби (20.02 — 20.03)
У першій половині дня робота зажадає від вас максимальної працездатності, самодисципліни і організованості. Проблеми не відпустять вас і вдома. Доведеться навести в кінці кінців порядок. Від роздратування вас може врятувати тільки притаманне вам почуття гумору.