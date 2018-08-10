У МАРІУПОЛІ ЗАТРИМАНО ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ЗБУВАЛИ НАРКОТИКИ

9 серпня, співробітники прокуратури Донецької області спільно із співробітниками Головного управління Національної поліції в Донецькій області затримали двох чоловіків за підозрою у збуті особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.
Документування незаконної діяльності тривало три місяці. Установлено, що чоловіки тривалий час збували наркозалежним мешканцям Маріуполя марихуану. За дозу, яка у наркоділків вимірювалася у стаканах, просили від 1500 тисячі гривень.
Продавців затримано «на гарячому» під час останньої оперативної закупівлі чергової партії наркотичного засобу. Вилучено грошові кошти від реалізації товару та сам канабіс.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України, та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
Прес-служба прокуратури Донецької області