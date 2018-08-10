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ПІД ЧАС СУТИЧКИ ПОБЛИЗУ ЛУК’ЯНІВСЬКОГО СІЗО ПОСТРАЖДАВ ЮРІЙ КАРМАЗІН

10.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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9 серпня під час виведення ув’язнених «Торнадо» з Лук’янівського СІЗО, людей, що зібрались поблизу на підтримку торнадівців, намагалались відсторонити силовики.

 

 

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