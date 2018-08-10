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ПП « КОМФОРТ» АКТИВНО ГОТУЄ БУДИНКИ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

10.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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15 жовтня розпочнеться опалювальний сезон. ПП « Комфорт» продовжує проводить роботи з підготовки багатоквартирних будинків до опалювального періоду 2018-2019рр.

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