У МИРНОГРАДІ ПРОЙШЛА НАРАДА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАД НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНИ

7 серпня в рамках проведення інформаційних днів з питань впровадження реформи з децентралізації, представники департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації провели нараду у місті Мирноград. В нараді прийняли участь: керівництво Мирноградської міської ради, Покровської райдержадміністрації, голови селищних та сільських рад Покровського району.
Під час зустрічі було висвітлено процес об’єднання та приєднання територіальних громад на території області та в цілому по Україні, були розглянуті питання формування громад на території Покровського району, а також доцільності об’єднання в межах Перспективного плану формування територій громад Донецької області. Визначено ряд проблемних питань щодо можливих ризиків для сільських громад після приєднання до міста обласного значення та розглянуто можливі шляхи їх вирішення.
Під час наради заступник директора департаменту – начальник управління з впровадження реформ та децентралізації ОДА Ірина Фролова надала консультації стосовно процедури приєднання до міст обласного значення, відповіла на чисельні запитання.